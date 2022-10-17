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Стало известно, откуда дроны-камикадзе с утра атаковали Киев

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Киев, Понедельник 17 октября 2022 11:21
Стало известно, откуда дроны-камикадзе с утра атаковали Киев Фото: откуда дроны-камикадзе с утра атаковали Киев (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Наталия Гурковская

Атака дронов-камикадзе по Киеву в понедельник, 17 октября, происходила с южного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"По уточненной информации, все атаки дронов-камикадзе, по столице, в частности, осуществлялись с южного направления", - говорится в сообщении.

К тому же зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация уничтожили 9 дронов-камикадзе Shahed-136 в северных и центральных регионах Украины.

"Также есть данные о боевой работе противовоздушной обороны Сухопутных войск на этом направлении - уничтожены, по меньшей мере, два "шахеда", - добавили в ВС ВСУ.

Напомним, сегодня кафиры атаковали Киев дронами-камикадзе. Взрывы слышали в Шевченковском районе города. Также известно о пожаре в нежилом здании.

Позже мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве прогремели еще два взрыва. Также стало известно, что в результате атаки попадает в жилой дом.

Что сейчас происходит в столице - читайте в материале РБК-Украина.

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