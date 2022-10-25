Стало известно, откуда из Беларуси могут запускать дроны-камикадзе

Дроны-камикадзе Shahed-136 могут запускать из белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения, а именно из сел Уласы и Кожушки. Обе локации надежно скрыты от посторонних глаз и находятся близко к границе Украины.

Мониторинговая группа отмечает, что точных сведений о местах запуска дронов из Беларуси нет, поэтому они проанализировали имеющуюся информацию и пришли к выводу, что это может быть белорусский сектор зоны отчуждения Чернобыльской АЭС (Полесский радиационно-экологический заповедник).

"Почему там? Большую часть года этот заповедник - фактически закрытая территория. Там нет никого, кроме охраны, и есть места, где даже не ловит мобильная связь, не говоря уже об интернете", - пишет "Гаюн".

Благодаря спутниковым снимкам им удалось отделить несколько зон, где видны изменения, произошедшие за последние несколько месяцев. Так, в селе Уласы Хойкинского района появились протоптанные дорожки, расчищены дороги для проезда и вырублены кусты. Это место находится всего в 4,5 км от границы с Украиной и в 20 км от ближайшего населенного пункта - это исключает возможность наличия очевидцев, которые сообщили бы о запуске дронов.

Вторая деревня - Кожушки, которая находится чуть дальше от границы, но на спутниковых снимках отчетливо видны новые дороги, а значит там чаще стала ездить техника.