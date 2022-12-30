Более 50 воздушных атак. Названы потери Киева с начала полномасштабного вторжения РФ
Киевская городская военная администрация (КГВА) обнародовала потери столицы с начала вторжения России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГВА.
Как отметил Сергей Попко, начальник КГВА, уходящий год стал самым страшным в новейшей истории Киева.
"Агрессор приложил все усилия, чтобы захватить город. Но Киев выстоял, а ВСУ отогнали рашистов от столицы. Тогда враг прибег к продолжающемуся до сих пор воздушному геноциду. По состоянию на сегодняшний день захватчик совершил 52 воздушные атаки на город. Было повреждено более 600 зданий. Значительные разрушения нанесены и критической инфраструктуре Киева. Но все уничтоженное можно отстроить и восстановить. К сожалению, в результате военных действий столица теряет самое ценное - человеческие жизни", - констатировал Попко.
По его данным, в период от 24 февраля нынешнего года по сегоняшний день, 30 декабря, из-за войны погибли 120 киевлян, среди которых - пятеро детей. Ранения получили 495 жителей, в том числе также 30 детей.
С начала российской агрессии в столице раздавалось 638 сирен воздушной тревоги. Их общая продолжительность - 693 часа 49 минут.
"То есть практически 29 дней! Целый календарный месяц в этом году жители города провели в укрытиях и бомбоубежищах! Но столица Украины - это ее люди. Люди, которые закалились и стали еще мужественнее. Их ничто не сломает. Украинский Киев стоит и будет стоять!", - заверил глава Киевской администрации.
Сегодня, 30 декабря, РБК-Украина сообщило, что ночью российские оккупанты совершили атаку на Киев с помощью иранских дронов-камикадзе Shahed. Силы ПВО сбили все враждебные цели, но обломки повлекли за собой повреждение.
Напомним, что в ночь с 29 на 30 декабря россияне направили по столице семь "Шахедов", пять были сбиты над Киевом и два - на подлете к городу.
Всего оккупанты выпустили 16 дронов, атаковавших Украину с юго-восточного и северного направлений.
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