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Стало известно, сколько военных ВСУ прошли базовую подготовку за границей

Фото: военный ВСУ (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитрий Браславский

Более 7 тысяч украинских военнослужащих прошли базовую подготовку за границей. В настоящее время продолжается подготовка 2 900 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"О базовой подготовке военнослужащих. В настоящее время уже прошли подготовку 7 600 военнослужащих", - заявил Громов.

По его словам, идет подготовка 2 900 военнослужащих ВСУ.

"По направлению эксплуатация вооружений и военной техники уже прошли подготовку за границей 6700 военнослужащих", - пояснил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

Еще 300 военных ВСУ проходят необходимую подготовку по этому направлению.

Напомним, что в ЕС стартовала тренировочная миссия для ВСУ.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил центр программы подготовки военных Вооруженных сил Украины в Британии и заявил, что поражен навыками украинских солдат.

Болгария заявила о готовности организовать на своей территории обучение для военных санитаров ВСУ.

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