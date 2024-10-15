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Украинцы стали чаще покупать квартиры в Польше, но речь не о беженцах

Фото: украинцы в Польше стали чаще покупать жилье (freepik.com)
Автор: Катерина Творожникова

Число украинцев в Польше, которые имеют собственное жилье, возросло. Но речь не о беженцах, а о тех, кто выехал еще до войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По данным исследовательской группы Openfield, в 2024 году 67,5% респондентов, приехавшие в Польшу в связи с военными действиями, снимали квартиру. Тогда как по данным за 2023 год жилье снимали почти 60% украинских беженцев, а в 2022 году - 27,6%.

Что касается, довоенных иммигрантов - украинцев, приехавших в Польшу преимущественно с целью работы, более 56% респондентов снимают квартиру или дом, а более 15% имеют собственное жилье.

Как отмечается, в опросе за 2022 год менее 9% украинцев из числи иммигрантов имели собственную недвижимость. В случае с беженцами этот процент в 2024 году составил 0,6%, в 2023 году - 1,4% и 0% - в 2022 году. 

Кроме жилищного статуса опрос учитывал и языковой вопрос. Так, новые данные свидетельствуют, что только три процента беженцев из Украины не могут общаться на польском языке. Тогда как два года назад польский язык не знали более 20% процентов украинцев.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько стоят квартиры в крупных городах Польши. В частности, в Варшаве цена однокомнатной квартиры стартует от 500 тысяч злотых (5,315 млн гривен).

Также РБК-Украина писало о том, какие условия предлагают украинским беженцам в Польше и в соседней Германии.

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