Стало известно, сколько российских диверсантов и шпионов задержали с начала войны

"С начала полномасштабной агрессии РФ Служба безопасности Украины расследует более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа", - говорится в сообщении.

По информации от СБУ, более 340 из них - направлены в суд. Правоохранителям удалось разоблачить более 600 российских агентов и шпионов, проводивших разведывательно-подрывную деятельность против нашего государства.

"Так в результате многоэтапной спецоперации задержана диверсионно-разведывательная группа российской военной разведки", - добавили в СБУ.

Вражеская агентура занималась подготовкой к физической ликвидации министра обороны и руководителя Главного управления разведки нашего государства, а также известного украинского активиста.