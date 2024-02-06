Стало известно, за сколько Россия покупает Shahed-136 у Ирана

Известно, что почтовые серверы иранской компании IRGC Sahara Thunder были сломаны группой хакеров Prana Network. На серверах находились данные о производстве ударных беспилотников Shahed-136 для России.

В опубликованной документации по локализации производства иранских беспилотников в особой экономической зоне "Алабуга" в России были сведения о переговорном процессе, где указывались объемы выпуска и стоимость дронов.

Что было в документах

В опубликованных документах напрямую не указан тип изготавливаемого продукта. Однако беспилотники там проходят под специальным шифром как "моторная лодка типа Dolphin 632".

В бумагах указано, что на 2022 год Россия планировала выпустить на своих мощностях в течение 2,5 лет 6000 иранских беспилотников.

Изначально Иран заявил, что стартовая стоимость одного дрона – 23 млн рублей (около 375 тысяч долларов). Но в ходе переговоров стороны достигли договоренности на уровне 12 млн рублей за дрон при заказе 6000 единиц (193 тысячи долларов) и 18 млн рублей (290 тысяч долларов) при заказе 2000 единиц.

Из этого следует, что общая цена производства 6000 комплектов БПЛА составляет 108,5 млрд. рублей (1 млрд. 750 млн. долларов). Эта сумма включает также передачу технологий, оборудования и программного обеспечения.

Производство дронов

Однако в 2023 году, когда производство дронов было локализовано и имеет минимальные поставки иранских комплектующих - себестоимость Shahed-136 должна была составить 4,4 млн рублей (48,8 тысяч долларов) за борт.

Следует заметить, что указанные цифры – это лишь прогноз, который может иметь отклонения в случае изменений в планировании и производстве.

Оплата за беспилотники

В опубликованных документах указано, что РФ, по крайней мере, частично, проводит свои финансовые операции и платежи с Ираном в золоте. В частности, организация "Алабуга Машинеры" в феврале 2023 года передала иранской подставной компании Sahara Thunder 2 067 795 граммов золота в слитках. Вероятно, это была оплата услуг и товаров.

Модификация иранского беспилотника Shahed

На днях стало известно, что в иранской столице Тегеране представили новую модификацию ударного БПЛА Shahed-136, получившей название Shahed-238. Ее презентовали в трех версиях с разными системами наведения.

В Воздушных силах отметили, что модифицированный беспилотник Shahed-238 является более сложной для обнаружения целью из-за ряда своих особенностей.

В то же время, по словам Игната, Украина находится в лучшей позиции по вопросу дронов, чем Россия. В частности, из-за наличия западных технологий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.