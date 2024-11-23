Стало известно, сколько РФ потратила на атаки дронами и ракетами по Украине с 2022 года

Россия тратит космические суммы на обстрелы по Украине дронами и ракетами. Хотя эти деньги могли бы быть потрачены на благоустройство страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
По данным из открытых источников, с начала полномасштабного вторжения Россия потратила более 18 млрд долларов на ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по территории Украины, что равняется более 1,8 триллиона рублей.
"Эти деньги могли бы быть направлены на развитие регионов, строительство школ, больниц и инфраструктуры", - отмечают в ЦПД.
Например, расходы Санкт-Петербурга в 2024 году составляют 1,3 трлн рублей (13 млрд долларов), что эквивалентно 1,38 годового бюджета города. Еще к примеру, потраченная сумма на обстрелы по Украине будет равна более чем четырехлетним бюджетам Свердловской области.
Российские войска постояно обстреливают Украины. Чаще всего оккупанты используют комбинированные атаки по Украине, используя одновременно и дроны, и ракеты. Но бывают и моноатаки.
В частности, во время обстрела по Украине 21 ноября российские войска использовали межконтинентальную баллистическую ракету. Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, глава Кремля Владимир Путин использует Украину как полигон.
Отметим, что в Институте изучения войны считают, что РФ снова планирует провести испытательные пуски баллистических ракет. Они состоятся уже в ближайшие дни.
Добавим, ранее сообщалось, что РФ хочет выйти на круглосуточные атаки дронами по Украине и использует беспилотники-приманки для отвлечения систем ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.