Стало известно, сколько ракет и дронов сбили украинские защитники 22 октября

ВСУ продолжают защищать украинские мирные города от российских захватчиков. Наши воины сейчас сбивают большинство вражеских ракет и дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
Глава государства отметил, что пока нет технической возможности уничтожать 100% воздушных целей оккупантов, но со временем Украина "постепенно придет к этому".
"Неплохие результаты демонстрируют и наши Воздушные силы. Уже сейчас большинство крылатых ракет, большинство дронов сбиваем. Только за первую половину этих суток (22 октября - ред.) сбито 20 ракет - "Калибров" и Х-101, также более 10 иранских "Шахедов", - указал Зеленский.
Президент также поблагодарил наших воинов - истребителей и зенитчиков воздушных командований "Запад", "Юг" и "Центр" и мобильные огневые группы всех Сил обороны за спасенные жизни людей и сохраненную инфраструктуру Украины.
Напомним, украинские зенитчики 22 октября сбили два российских вертолета Ка-52, которых называют "Аллигаторами".
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