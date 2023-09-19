Стало известно, сколько предпринимателей получили кредиты по программе "5-7-9" в 2023 году

"Более 700 предпринимателей получили за прошлую неделю кредиты по правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 2,5 млрд грн. А с февраля 2020 года, с начала действия программы, было выдано 72 тысячи кредитов на 234 млрд грн", - отмечают в Минэкономики.

В ведомстве утверждают, что больше всего предпринимателей взять антикризисных кредитов – 61 млрд и на антивоенные цели – 51,4 млрд. Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Винницкая области и город Киев.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

сельского хозяйства (51%);

торговли и производства (26%);

промышленной переработки (14%).

Госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9%"

"Доступные кредиты 5-7-9%" - это программа, предусматривающая упрощенный доступ предприятий малого, среднего и крупного бизнеса к банковскому кредитованию, а именно получение ссуд по пониженной процентной ставке.

Государственная программа "еселя"

"єОселя" - это государственная программа по обеспечению украинцев доступным жильем. С 1 августа она расширилась и ипотечные кредиты под 7% стали доступны для более широкого числа украинцев.