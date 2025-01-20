Стало известно, сколько "новых" Ту-160 и Ту-22М3 построила РФ

Как пишет издание, сейчас РФ для создания формально "новых" бомбардировщиков использует заготовки советских времен. Они десятилетиями стояли в цехах Казанского авиазавода (КАПО).

В частности, в 2022-2023 годах Россия сделала из этих заготовок три бомбардировщика Ту-160, которые получили обозначение Ту-160М. Также известно, что к февралю 2022-го на Казанском авиазаводе "застрял" один строевой Ту-160. Он также был модернизирован.

Сейчас известно, что все четыре Ту-160М россияне хотят ввести в строй в 2025 году, ранее это планировали еще в 2023-м. Одна из причин переноса сроков - трудности с двигателями и бортовым радиоэлектронным оборудованием.

Как считают в Defense Express, хуже ситуация с Ту-22М3, ведь до февраля 2022 года на площадке КАПО заметили шесть корпусов этих самолетов.

"Максимум два из шести корпусов использовали или для роли "доноров запчастей", или для изготовления корпуса модернизированного Ту-22М3М", - пишет издание.

По данным издания, первый такой самолет россияне выкатили в 2018 году, а второй - в 2023-м. Сейчас это все имеющиеся бомбардировщики Ту-22М3М. Однако в 2012-м планировалось модернизировать на КАПО до 2020-го до 30 бомбардировщиков Ту-22М3.

Удар по нефтебазе в Энгельсе

Напомним, что в ночь на 8 января в российском Энгельсе прогремели взрывы, местные власти и жители рассказывали об атаке дронов и работе ПВО. Тогда же стало известно, что на нефтебазе в районе города Энгельс произошел пожар.

А уже 14 января Силы обороны Украины повторно поразили инфраструктуру российского военного аэродрома "Энгельс-2". Там базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии РФ.