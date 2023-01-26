Стало известно, сколько медучреждений в оккупации получает финансирование от Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Украины Виктора Ляшко.

"Наша позиция относительно медиков, которые сейчас работают на территориях, находящихся во временной оккупации, неизменна. Это украинские врачи и медицинские сестры. Они спасают жизнь и лечат украинских пациентов. Следовательно, они должны получать украинскую заработную плату. Украина своих не оставляет", - отметил Ляшко.

По его словам, Национальная служба здоровья продолжает процесс контрактирования медучреждений, находящихся на временно оккупированных территориях. В частности, свои предложения подали 73 медицинских учреждения, работающих в оккупации на территории Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

"Сейчас мы держим связь со львиной долей медицинских учреждений, которые находятся во временной оккупации. В 2023 году каждому медучреждению, с руководством которого установлена надлежащая связь и который заключит контракт с НСЗУ, будут перечисляться средства в размере месячного фонда оплаты труда" , - добавил министр.