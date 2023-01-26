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Стало известно, сколько медучреждений в оккупации получает финансирование от Украины

Фото: глава Минздрава Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На оккупированных территориях Украины существует 73 медицинских учреждения, которые продолжают получать финансирование, а персонал - заработную плату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Украины Виктора Ляшко.

"Наша позиция относительно медиков, которые сейчас работают на территориях, находящихся во временной оккупации, неизменна. Это украинские врачи и медицинские сестры. Они спасают жизнь и лечат украинских пациентов. Следовательно, они должны получать украинскую заработную плату. Украина своих не оставляет", - отметил Ляшко.

По его словам, Национальная служба здоровья продолжает процесс контрактирования медучреждений, находящихся на временно оккупированных территориях. В частности, свои предложения подали 73 медицинских учреждения, работающих в оккупации на территории Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

"Сейчас мы держим связь со львиной долей медицинских учреждений, которые находятся во временной оккупации. В 2023 году каждому медучреждению, с руководством которого установлена надлежащая связь и который заключит контракт с НСЗУ, будут перечисляться средства в размере месячного фонда оплаты труда" , - добавил министр.

Еще в августе прошлого года было известно, что с начала российского вторжения в оккупации работают 649 больниц, которые Украина продолжает финансировать.

Россия с начала вторжения разрушила в Украине сотни медицинских учреждений, повредила - около тысячи.

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