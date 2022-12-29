Стало известно, сколько людей погибли и пострадали от мин в течение российской агрессии, - ГСЧС

Около 600 украинцев погибли и пострадали от мин за время российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечает ГСЧС, с начала полномасштабной войны от мин погибли 185 украинцев. Еще 404 человека получили ранения в результате взрывов мин и взрывоопасных предметов.
При этом сотрудники ГСЧС призывают не игнорировать знаки, которыми обозначены заминированные территории.
Недавно РБК-Украина сообщало, что во время разминирования в Херсонской области взорвались на вражеской мини и погибли три сотрудника ГСЧС Житомирской области.
Ранее в Херсонской области на противопехотной мини "Лепесток", оставленной россиянами, подорвался местный житель.
Также недавно в Харьковской области двое мужчин подорвались на вражеской мини, они не выжили.
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