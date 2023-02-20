Стало известно, сколько домов в Днепропетровской области повредила РФ с начала вторжения

С начала вторжения оккупанты повредили 4045 домов в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
Отмечается, что больше всего пострадали общины в Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах.
"В Криворожском районе больше всего пострадала Зеленодольская община, там разрушены от 30 до 40% жилищного фонда", - рассказал глава облсовета.
По его словам, в Никополе повреждено около двух тысяч домов. В Синельниковском районе существенные разрушения получили деревни.
Продолжаются ремонты поврежденного жилья, а в Никопольском районе капитальное восстановление пока не планируется.
Напомним, что вчера, 19 февраля, российские военные в очередной раз обстреляли территорию Днепропетровской области, в результате чего были ранены местные жители и повреждена гражданская инфраструктура.
Российские войска ночью 19 февраля из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь в Днепропетровской области.
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