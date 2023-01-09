Стало известно, сколько автомобилей с пробегом ввезли в Украину за прошлый год

За прошлый год в Украину было импортировано более 417 тысяч транспортных средств с пробегом. Наибольшая часть припадает на легковые автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoconsulting.

Сообщается, что после отмены льготы на беспошлинный ввоз автотранспорта в Украину, с 1 июля по 31 декабря 2022 года в Украину ввезли 180 единиц транспортных средств. Среди них: легковые авто - 108 798 штук;

мотоциклов - 47 231 штук;

автобусов – 437 штук;

грузовиков - 8 226 штук;

прицепов 15 542 штук. Общая сумма на которую ввезли эти транспортные средства, составляет почти 1,8 млрд долларов. Согласно данным Госпогранслужбы, за первую половину прошлого года в Украину было ввезено 237 тысяч автомобилей с пробегом.