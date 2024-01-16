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Обнародован проект нового Трудового кодекса на замену закона 1971 года

Украина, Вторник 16 января 2024 12:44
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Обнародован проект нового Трудового кодекса на замену закона 1971 года Фото: в Украине заменят Трудовой кодекс
Автор: Александр Белоус

Министерство экономики Украины подготовило проект нового Трудового кодекса, который должен заменить Кодекс законов о труде (КЗоТ) от 1971 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Как отмечается в пояснительной записке, действующий Кодекс "представляет собой смесь правовых норм, принятых при различных исторических и экономических условиях, большинство из которых устарели и не могут адекватно регулировать современные трудовые отношения".

"Реформирование и либерализация законодательства о труде - обеспечить равенство сторон трудового договора, повысить конкурентоспособность бизнеса и позволить ему выйти на новые рынки", - говорится в документе.

По данным Минэкономики, принципами разработки проекта акта стали:

  • снижение уровня государственного вмешательства в индивидуальные отношения в сфере труда;
  • признание трудового договора основным источником регулирования индивидуальных трудовых правоотношений;
  • разграничение коллективно-договорных и индивидуальных отношений;
  • упрощение процедур заключения и расторжения трудовых отношений;
  • "дебюрократизация" трудовых отношений;
  • соблюдение конвенций МОТ и директив Европейского Союза;
  • обеспечение недискриминации работников и реализация принципа равной оплаты мужчин и женщин за труд равной ценности.

По сравнению с действующим законодательством о труде к проекту акта дополнительно включено регулирование вопросов:

  • порядка заключения обязательного письменного трудового договора и разных видов срочных трудовых договоров;
  • определение признаков трудовых отношений;
  • урегулирование работы с суммированным учетом рабочего времени, труды домашних работников;

Отпуска

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 28 календарных дней за каждый отработанный рабочий год, исчисляемый со дня заключения трудового договора.

В первый год работы у данного работодателя работник приобретает право на полную продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска на условиях и в порядке, определенном трудовым договором, но в любом случае не позднее истечения шести месяцев непрерывной работы.

Трудовые отношения

К отношениям, согласно которым работа выполнялась без заключения трудового договора, и которые в установленном законом порядке признаны трудовыми, применяются нормы трудового законодательства.

Договорные отношения независимо от их названия и вида признаются трудовыми при наличии трех и более указанных признаков:

1) личное выполнение лицом работы по конкретной профессии, специальности квалификации, должности;

2) выполнение лицом работы в интересах, по поручению и под контролем другой стороны, в пользу которой выполняются работы;

3) осуществление регулирования процесса труда, носящего постоянный характер и, как правило, не предусматривающего установление лицу конкретно определенного результата (объема) работ за определенный период времени;

4) выполнение работы на определенном или согласованном с лицом, в интересах которого выполняется работа, рабочем месте с соблюдением установленных им правил внутреннего трудового распорядка;

5) организация условий труда, в частности, предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места) обеспечивается лицом, в интересах которого выполняется работа;

6) систематическая выплата лицу, выполняющему работу, вознаграждения в денежной форме;

7) установление лицом, в интересах которого выполняется работа, продолжительности рабочего времени и времени отдыха;

8) возмещение поездок и других финансовых расходов, связанных с выполнением работы, лицом, в интересах которого выполняется работа.

Напомним, принятый Верховной радой в марте 2022 года закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией. Законом отменены все праздничные дни , предусмотренные Кодексом законов о труде (КЗоТ).

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