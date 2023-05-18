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В Госдепе США рассказали, как принимают решение о передаче Украине новых вооружений

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США, Четверг 18 мая 2023 02:40
В Госдепе США рассказали, как принимают решение о передаче Украине новых вооружений Фото: заместитель представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В США ответили на инициативу Британии и Нидерландов по созданию международной коалиции истребителей для Украины и рассказали, как принимают решение о передаче новых вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя представителя Госдепартамента США Веданта Патела.

Для принятия решений по передаче Украине боевых систем для эффективной борьбы против России США вместе с партнерами будут оценивать развитие ситуации в поле боя.

"Низка стран активно вовлечена в более широкие усилия для укрепления аппарата безопасности наших украинских партнеров. США, очевидно, на каждом этапе конфликта принимали меры для того, чтобы наши украинские партнеры имели средства, необходимые для защиты их территории и целостности", - отметил Пател.

Он добавил, что американцы готовы и дальше сотрудничать с партнерами по дополнительным системам, которые могут выделены в перспективе.

Напомним, в Государственном департаменте США считают обучение украинских военных на истребителях важным процессом.

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