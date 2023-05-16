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Важный процесс. В Госдепе прокомментировали намерения некоторых стран учить украинских пилотов

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Вторник 16 мая 2023 00:45
Важный процесс. В Госдепе прокомментировали намерения некоторых стран учить украинских пилотов Фото: заместитель представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Государственном департаменте США считают обучение украинских военных на истребителях важным процессом.

Об этом заявил заместитель представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Пател, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Это важный процесс, связанный с тем, что альянс, ряд стран, оказывает важную оборонную помощь нашим украинским партнерам", - сказал он.

Пател также отметил, что США и другие союзники имеют общую цель в том, чтобы "Украина имела возможности для самообороны, защиты своей территориальной целостности и суверенитета". Поэтому некоторые страны усиливают свою помощь, делятся системами и проводят обучение военных.

"Мы с нетерпением ждем углубления наших партнерских отношений, чтобы делать это и тоже играть свою роль", - отметил Пател.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция может начать обучение украинских пилотов на западных истребителях уже сейчас.

Кроме этого, о своей готовности обучать украинских пилотов заявила и Великобритания.

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