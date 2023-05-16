Важный процесс. В Госдепе прокомментировали намерения некоторых стран учить украинских пилотов

Об этом заявил заместитель представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Пател, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Это важный процесс, связанный с тем, что альянс, ряд стран, оказывает важную оборонную помощь нашим украинским партнерам", - сказал он.

Пател также отметил, что США и другие союзники имеют общую цель в том, чтобы "Украина имела возможности для самообороны, защиты своей территориальной целостности и суверенитета". Поэтому некоторые страны усиливают свою помощь, делятся системами и проводят обучение военных.

"Мы с нетерпением ждем углубления наших партнерских отношений, чтобы делать это и тоже играть свою роль", - отметил Пател.