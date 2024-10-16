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Стало известно о еще одной компании, связанной с Боголюбовым и Коломойским, платившей налоги в РФ

Среда 16 октября 2024 18:42
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Стало известно о еще одной компании, связанной с Боголюбовым и Коломойским, платившей налоги в РФ Фото: стало известно о новой компании, связанной с Боголюбовым и Коломойским, уплачивавшей налоги в РФ (Униан)
Автор: Александр Мороз

Олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов перечислили более 430 тысяч евро на счета компании Marks and Sokolov LLC (Cilia), когда компания платила налоги в России. Следствие считает, что эти средства были выведены из ПриватБанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы дела.

Согласно определению Киевского апелляционного суда, Коломойский и Боголюбов отмыли около 5,9 млрд грн средств через подконтрольные компании, футбольный клуб "Днепр" и Еврейскую общину Украины. Часть этих средств была перечислена за границу на счета юридических лиц - нерезидентов в качестве оплаты юридических услуг.

В частности, были перечислены следующие суммы:

  • 433 494,44 евро на счет Marks and Sokolov LLC (Cilia) в PNC Bank NA (Питтсбург, США);
  • 4 013 710,01 евро на счет Hughes Hubbard and Reed LLP (США) в Societe Generale (Франция);
  • 20 966 012 евро на счет Field Fisher LLP (Великобритания) в Lloyds Bank PLC (Великобритания);
  • 100 000 евро на счет Nomea Law Firm (Швейцария) в UBS Switzerland AG (Швейцария).

Компания Marks and Sokolov LLC располагает офисами в Москве и Филадельфии (США). В период получения средств от Коломойского и Боголюбова (2013-2015 годы) финансовая выручка компании значительно выросла, достигнув 23 млн рублей.

В 2014 году компания получила выручку в размере 13,7 млн рублей и уплатила налогов на сумму почти 400 тысяч рублей, а в 2015 году - 775 тысяч рублей налога на прибыль.

За 2023 год компания уплатила в бюджет России налогов на сумму 1,1 млн рублей. Несмотря на это, MARKS AND SOKOLOV LLC и ее партнеры пока не находятся под санкциями СНБО. Также санкции не применены к разыскиваемому ДБР Боголюбову и находящемуся под арестом Коломойскому

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Геннадий Боголюбов Игорь Коломойский
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