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Стало відомо про ще одну компанію, пов’язану з Боголюбовим та Коломойським, яка сплачувала податки в РФ

Середа 16 жовтня 2024 18:42
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Стало відомо про ще одну компанію, пов’язану з Боголюбовим та Коломойським, яка сплачувала податки в РФ Фото: стало відомо про нову компанію, пов’язану з Боголюбовим та Коломойським, яка сплачувала податки в РФ (Уніан)
Автор: Олександр Мороз

Олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов перерахували понад 430 тисяч євро на рахунки компанії Marks and Sokolov LLC (Cilia), коли ця компанія сплачувала податки в Росії. Слідство вважає, що ці кошти були виведені з "ПриватБанку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали справи.

Згідно з ухвалою Київського апеляційного суду, Коломойський і Боголюбов відмили близько 5,9 млрд грн коштів через підконтрольні компанії, футбольний клуб "Дніпро" та Єврейську общину України. Частину цих коштів було перераховано за кордон на рахунки юридичних осіб - нерезидентів як оплату юридичних послуг.

Зокрема, були перераховані такі суми:

  • 433 494,44 євро на рахунок Marks and Sokolov LLC (Cilia) в PNC Bank N.A. (Піттсбург, США);
  • 4 013 710,01 євро на рахунок Hughes Hubbard and Reed LLP (США) в Societe Generale (Франція);
  • 20 966 012 євро на рахунок Field Fisher LLP (Велика Британія) в Lloyds Bank PLC (Велика Британія);
  • 100 000 євро на рахунок Nomea Law Firm (Швейцарія) в UBS Switzerland AG (Швейцарія).

Компанія Marks and Sokolov LLC має офіси в Москві та Філадельфії (США). У період отримання коштів від Коломойського та Боголюбова (2013-2015 роки), фінансова виручка компанії значно зросла, сягнувши 23 млн рублів.

У 2014 році компанія отримала виручку в розмірі 13,7 млн рублів і сплатила податків на суму майже 400 тисяч рублів, а в 2015 році - 775 тисяч рублів податку на прибуток.

За 2023 рік компанія сплатила до бюджету Росії податків на суму 1,1 млн рублів. Попри це, MARKS AND SOKOLOV LLC та її партнери наразі не перебувають під санкціями РНБО. Також санкції не застосовані до Боголюбова, якого розшукує ДБР, та Коломойського, який перебуває під арештом

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Геннадій Боголюбов Ігор Коломойский
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