Стало известно, куда спецпредставитель Китая отправится после визита в Украину

Как информирует издание, эту информацию подтвердил представитель министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

"Так и будет", - сказал он, подтверждая предварительные сообщения польских СМИ.

Также Ясина добавил, что спецпредставитель Китая встретится с заместителем министра иностранных дел Польши в Варшаве.

Напомним, что сегодня, 16 мая, в Киев прибудет спецпредставитель Китая Ли Хуэй. Это первый высокопоставленный чиновник КНР, который посетит Украину с начала полномасштабной войны. В рамках турне для "содействия мирным переговорам" он также отправится в РФ и страны Европы.

Что интересно, именно в день анонсированного визита спецпредставителя Китая в Киев произошла очередная массированная ракетная атака россиян. В Офисе президента отреагировали на ночную ракетную атаку по Украине и заявили, что так россияне "поздравили" спецпредставителя Китая.

Все, что известно о китайском дипломате и цели его визита - читайте в материале РБК-Украина.

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