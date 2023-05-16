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Стало известно, куда спецпредставитель Китая отправится после визита в Украину

Фото: спецпредставитель Китая Ли Хуэй (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец

Специальный представитель правительства Китая по евразийским делам Ли Хуэй после поездки в Украину посетит Варшаву. Это произойдет после его двухдневного визита в Киеве.

Об этом сообщил спикер МИД Польши Лукаш Ясина, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как информирует издание, эту информацию подтвердил представитель министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

"Так и будет", - сказал он, подтверждая предварительные сообщения польских СМИ.

Также Ясина добавил, что спецпредставитель Китая встретится с заместителем министра иностранных дел Польши в Варшаве.

Напомним, что сегодня, 16 мая, в Киев прибудет спецпредставитель Китая Ли Хуэй. Это первый высокопоставленный чиновник КНР, который посетит Украину с начала полномасштабной войны. В рамках турне для "содействия мирным переговорам" он также отправится в РФ и страны Европы.

Что интересно, именно в день анонсированного визита спецпредставителя Китая в Киев произошла очередная массированная ракетная атака россиян. В Офисе президента отреагировали на ночную ракетную атаку по Украине и заявили, что так россияне "поздравили" спецпредставителя Китая.

Все, что известно о китайском дипломате и цели его визита - читайте в материале РБК-Украина.

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