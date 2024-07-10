Стало известно, куда переместят часть отделений "Охматдета" после обстрела

Часть отделений детской больницы "Охматдет", по которой 8 июля ударили россияне, хотят переместить в другие больницы в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
Премьер напомнил, что после обстрела "Охматдета" детей-пациентов перевели в разные больницы Киева. Но для детей из "Охматдета" важно, чтобы лечение продолжали их врачи.
Поэтому, по словам Шмыгаля, он посетил с министром здравоохранения Виктором Ляшко локации, куда хотят переместить часть отделений "Охматдета".
"Согласно поручению правительства, это Киевские областные клинические больницы №1 и №2. В настоящее время идет процесс перемещения оборудования. Важно, чтобы в новых местах были обеспечены необходимые условия для пребывания и лечения детей", - подчеркнул премьер.
Он отметил, что посетил с Ляшко и Центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава и Национальный институт рака, которые временно приняли часть пациентов.
"Все указанные медицинские учреждения выделили лучшие помещения и оборудование для маленьких пациентов", - добавил Шмыгаль.
Напомним, 8 июля Украина в очередной раз находилась под массированным ударом россиян. Часть ракет летела на Киев, одна из них ударила по детской больнице "Охматдет".
В результате атаки известно о нескольких погибших. В частности, сегодня, 10 июля, стало известно о первом умершем ребенке, который находился в реанимации во время обстрела.
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