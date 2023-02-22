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Энергетики и власть смогли добиться хороших результатов со светом, - Зеленский

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Среда 22 февраля 2023 15:06
Энергетики и власть смогли добиться хороших результатов со светом, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Сейчас удается обеспечивать энергетические потребности людей и предприятий на большинстве территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.

По его словам, на заседании Ставки верховного главнокомандующего был доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля по ситуации в энергетике и процессу восстановления энергосистемы после российских ударов.

"Хочу отметить: есть хорошие новости, хорошие результаты, и это достижение всех наших энергетиков, ремонтников, представителей центральных и местных властей, которые выполняли соответствующие задачи", - сказал президент.

Он также добавил, что на большинстве территории Украины удается обеспечивать энергетические потребности людей и предприятий.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.

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Владимир Зеленский Электроэнергия
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