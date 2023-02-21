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Стало известно, какой будет ситуация со светом 21 февраля

Фото: Стало известно, какой будет ситуация со светом 21 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Украине во вторник, 21 февраля, на потребление электроэнергии ограничений не было предоставлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Это позволяет не отключать свет в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях", - отметили в компании.

В то же время отмечается, что из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе возможны отключения по графику.

Напомним, 21 февраля в Киевской области будут проводить замеры потребления электроэнергии.

К слову, в Украине в ближайшие дни, вероятно,сохранится отсутствие дефицита электроэнергии.

Кроме того, премьер Денис Шмигаль рассказал, что Украина ведет переговоры по увеличению импорта электричества из ЕС.

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