Стало известно, какой будет ситуация со светом 21 февраля

В Украине во вторник, 21 февраля, на потребление электроэнергии ограничений не было предоставлено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Это позволяет не отключать свет в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях", - отметили в компании.
В то же время отмечается, что из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе возможны отключения по графику.
Напомним, 21 февраля в Киевской области будут проводить замеры потребления электроэнергии.
К слову, в Украине в ближайшие дни, вероятно,сохранится отсутствие дефицита электроэнергии.
Кроме того, премьер Денис Шмигаль рассказал, что Украина ведет переговоры по увеличению импорта электричества из ЕС.
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