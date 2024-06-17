Стало известно, когда завтра будут действовать графики отключения света

"Есть достаточно серьезный дефицит на этой неделе. Завтра графики будут действовать в течение всех суток", - написал Коваленко.

При этом он добавил, что ситуация с равномерностью отключений значительно улучшилась. В частности, на прошлой неделе в Киеве в рамках стабилизационных отключений света не было 12 часов 20 минут, а на позапрошлой неделе - 52 часа 45 минут.

"Это, конечно, больше связано с наличием свободной генерации (на прошлой неделе работал вышедший из ремонта атомный энергоблок), но верю, что тенденция справедливого распределения сохранится и в дальнейшем", - объяснил Коваленко.

Обновлено 18:35

В "Укрэнерго" подтвердили, что графики отключений света 18 июня будут действовать с 00:00 до 24:00.

"Причина - рост потребления из-за потепления и рабочих дней", - уточнили в компании.

Там добавили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры не ограничивается.