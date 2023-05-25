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Стало известно когда в Украину прибудут шведские САУ Archer

Фото: шведская самоходная артиллерийская установка Archer (wikimedia.org Stridsvagn122)
Автор: Максим Шушко

Артиллерийский парк Вооруженных сил Украины пополнится самоходными шведскими установками Archer. Украинские военные завершают подготовку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников на совместном брифинге с министром гражданской обороны Швеции Карлом-Оскаром Болином и шведским коллегой Полом Йонсоном заявил, что САУ Archer вместе с обученными экипажами украинских артиллеристов прибудут в течение лета 2023 года.

Кроме того, украинские воины завершают обучение на современных бронированных машинах CV 90.

"Функционируют разные типы тренинговых миссий, в которых наши военнослужащие учатся благодаря шведским инструкторам", - говорится в сообщении Минобороны Украины.

Что известно о САУ Archer

Шведские артиллерийские системы Archer считаются одними из лучших в мире, а еще их называют снайперскими винтовками в мире артсистем. Это самоходная 155-мм артиллерийская установка с 8-метровым орудийным стволом производства шведской компании Bofors.

Отличительной особенностью системы является полная автоматизация процесса зарядки и, как следствие, повышенный темп стрельбы, включая режим MRCI, и сокращение расчета до 3-4 человек. Правительство Швеции решило, что передаст Украине восемь таких установок.

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