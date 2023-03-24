Снайпер в мире артсистем. Что известно о САУ Archer и как они помогут Украине

Артиллерийский парк Вооруженных сил Украины пополнится шведскими самоходными установками (САУ) Archer. Они считаются одними из лучших в мире, а еще их называют снайперскими винтовками в мире артсистем.

"Зеленый свет" для Archer

Самоходные гаубицы Archer долгое время были предметом переговоров. Известно, что только на публичном уровне поставки обсуждались с лета 2022 года. Тогда министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что от Швеции украинская сторона хочет получить именно Archer и средства противовоздушной обороны.

Политическое решение о поставке САУ было принято в начале 2023 года. И накануне местный парламент одобрил бюджетную правку с военным пакетом для Украины на 630 млн долларов. В него вошла самоходная артиллерия, средства ПВО HAWK и боеприпасы.

Еще на прошлой неделе стало известно, что Украина получит 8 единиц Archer.

Отметим, на сегодня у Швеции есть 48 самоходных гаубиц, из них только половина используется вооруженными силами. Остальные 24 находятся на хранении. Также известно, что 14 артсистем в будущем будут проданы Великобритании.

Таким образом, Украина станет лишь вторым оператором установок Archer. Также они рассматриваются в качестве возможной будущей артиллерийской системы для армии Швейцарии.

Когда Украина получит эти системы

На прошлой неделе шведский министр обороны Пол Йонсон сообщил, что Украина получит Archer только через несколько месяцев. Время нужно для того, чтобы обучить военных, построить рядом с Украиной логистический хаб для обслуживания и ремонта, а также установить бортовые компьютеры управления огнем. Последнее говорит о том, что нам передадут гаубицы с хранения, с которых, вероятно, была демонтирована часть оборудования.

Кроме того, предполагается, что на поле боя будут одновременно работать шесть единиц Archer. Остальные две будут находиться в резерве, чтобы иметь возможность быстро подобрать нужные запчасти.

Характеристики Archer

Archer (с английского - "лучник") - это самоходная 155-мм артиллерийская установка с 8-метровым пушечным стволом производства шведской компании Bofors. Разработка проводилась на основе зарекомендовавшей себя пушки FH77. На вооружение гаубицы были приняты в 2013 году. Они способны быстро двигаться, быстро стрелять и обладают высокой точностью.

Основные характеристики:

Дальность стрельбы - до 30 км (стандартный снаряд); до 40 км (активно-реактивный боеприпас); до 60 км (снаряд корректируемого типа Excalibur)

Максимальная скорострельность - 9 выстрелов в минуту

Максимальная скорость на шоссе - до 65 км/ч

Масса - 30 тонн

Запас хода - 500 км

Время развертывания - менее 30 секунд

Экипаж - 3-4 человека

Фото: характеристики системы Archer (инфографика

Системы Archer установлены на шасси автомобиля Volvo A30D с колесной формулой 6×6. Дизельный двигатель мощностью 340 лошадиных сил позволяет развивать максимальную скорость до 65 км/ч.

В передней части размещается моторный отсек и кабина. Двигатель и экипаж защищены противошаровым бронированием. В состав экипажа постоянно входят механик-водитель и командир, а в зависимости от характера задач могут быть один или два оператора вооружения. Поскольку помимо основного орудия есть место на крыше для дистанционно управляемой турели с пулеметом.

САУ Archer использует два взаимодействующих друг с другом механизма зарядки. Один из них подает 155-мм снаряды, второй - оперирует металлическими зарядами в виде цилиндрических блоков со сгорающей оболочкой. При использовании зарядной машины с грузовым краном на полную загрузку боекомплекта уходит около восьми минут.

При максимальном количестве метательных зарядов дальнобойность Archer составляет до 30 км. Применение активно-реактивных снарядов увеличивает ее до 40 км, а боеприпасов корректируемого типа Excalibur - до 60 км. Система способна вести огонь прямой наводкой, но в это случае эффективная дальность не превышает 2 км.

Благодаря механизмам зарядки максимальная скорострельность достигает 9 выстрелов в минуту. При необходимости экипаж может вести стрельбу в режиме шквального огня, делая по шесть выстрелов. Таким образом, весь боекомплект, который состоит из 21 снаряда, расходуется за три минуты.

Часть подготовки к стрельбе самоходная гаубица способна производить еще по дороге к огневой позиции. Это позволяет начать ее уже через 30 секунд после остановки. На подготовку к уходу с позиции так же уходит около 30 секунд.

Как системы Archer могут применяться в бою

По своим характеристикам и скорострельности Archer идеальна для контрбатарейного огня. То есть наиболее эффективна для подавления артиллерийских расчетов противника. Считается, что тотальная цифровизация всех систем позволяет выйти на позицию, отстрелять боекомплект и покинуть ее еще до того, как первый из выпущенных снарядов разорвется на позиции противника.

Такая автоматизация в том числе сказывается на специфичности применения САУ. Прежде всего это высокоточный инструмент для "хирургических" ударов. И концептуально система не создана для того, чтобы забрасывать противника снарядами в режиме 24/7.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон говорил, что Archer по дальности стрельбы не может конкурировать с американскими системами реактивной артиллерии HIMARS. Однако станет хорошим дополнением для них, в первую очередь выводя из строя вражескую артиллерию.

"Можно сказать, что Archer - это снайперская винтовка, а не дробовик. Именно способность наносить сверхглубокие удары по артиллерийской системе противника делает его уникальным", - добавил он.

В любом случае все вышеуказанное будет проверяться уже в Украине. Все идет к тому, что Archer получит боевое крещение именно на российско-украинской войне.