Стало известно когда в Украину прибудут шведские САУ Archer

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников на совместном брифинге с министром гражданской обороны Швеции Карлом-Оскаром Болином и шведским коллегой Полом Йонсоном заявил, что САУ Archer вместе с обученными экипажами украинских артиллеристов прибудут в течение лета 2023 года.

Кроме того, украинские воины завершают обучение на современных бронированных машинах CV 90.

"Функционируют разные типы тренинговых миссий, в которых наши военнослужащие учатся благодаря шведским инструкторам", - говорится в сообщении Минобороны Украины.

Что известно о САУ Archer