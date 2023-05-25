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Стало відомо коли в Україну прибудуть шведські САУ Archer

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Четвер 25 травня 2023 23:57
Стало відомо коли в Україну прибудуть шведські САУ Archer Фото: шведська самохідна артилерійська установка Archer (wikimedia.org Stridsvagn122)
Автор: Максим Шушко

Артилерійський парк Збройних сил України поповниться шведськими самохідними установками Archer. Українські військові завершують підготовку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони України.

Міністр оборони України Олексій Резніков на спільному брифінгу з міністром цивільної оборони Швеції Карлом-Оскаром Боліном та шведським колегою Полом Йонсоном заявив, що САУ Archer разом з навченими екіпажами українських артилеристів прибудуть протягом літа 2023-го року.

Окрім цього, українські воїни завершують навчання на сучасних броньованих машинах CV 90.

"Функціонують різні типи тренінгових місій, в яких наші військовослужбовці навчаються завдяки шведським інструкторам", - йдеться у повідомленні Міноборони України.

Що відомо про САУ Archer

Шведські артилерійські системи Archer вважаються одними з найкращих у світі, а ще їх називають снайперськими гвинтівками у світі артсистем. Це самохідна 155-мм артилерійська установка з 8-метровим гарматним стволом виробництва шведської компанії Bofors.

Відмінною особливістю системи є повна автоматизація процесу заряджання і, як наслідок, підвищений темп стрілянини, включаючи режим MRCI, і скорочення розрахунку до 3-4 осіб. Уряд Швеції вирішив, що передасть Україні вісім таких установок.

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