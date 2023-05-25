Стало відомо коли в Україну прибудуть шведські САУ Archer

Артилерійський парк Збройних сил України поповниться шведськими самохідними установками Archer. Українські військові завершують підготовку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони України.

Міністр оборони України Олексій Резніков на спільному брифінгу з міністром цивільної оборони Швеції Карлом-Оскаром Боліном та шведським колегою Полом Йонсоном заявив, що САУ Archer разом з навченими екіпажами українських артилеристів прибудуть протягом літа 2023-го року. Окрім цього, українські воїни завершують навчання на сучасних броньованих машинах CV 90. "Функціонують різні типи тренінгових місій, в яких наші військовослужбовці навчаються завдяки шведським інструкторам", - йдеться у повідомленні Міноборони України. Що відомо про САУ Archer