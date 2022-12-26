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Стало известно, когда в Украине может состояться перепись населения

Фото: когда в Украине может состояться перепись населения (twitter)
Автор: Наталия Гурковская

Всеукраинская перепись населения в Украине состоится не раньше, чем после окончания войны. Ориентировочная дата - не ранее конца 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой.

"Во время войны перепись проводить нельзя. И сразу после войны ее тоже проводить нельзя. Я думаю, что если война закончится к середине 2023 года, то в конце 2025 года, возможно, мы сможем ее (перепись - ред.) провести", - объяснила она.

По словам Либановой, количество населения Украины, по приблизительным подсчетам, можно оценить ориентировочно в 34-35 миллионов.

"Сейчас я говорю о границах 2022 года (то есть перед войной, что было). А если с Крымом - это еще два миллиона", - отметила она.

В то же время, как добавила Либанова, широкомасштабная война России против Украины "очень плохо скажется на населении и на демографической ситуации в целом".

Как сообщалось, в прошлом году президент Владимир Зеленский заявлял, что электронная перепись населения Украины состоится в феврале 2023 года.

Напомним, Верховная рада утвердила сроки проведения переписи населения в Украине. Ее будут проводить не реже, чем раз в десять лет.

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Перепись населения