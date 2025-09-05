RU

Стало известно, когда Трамп заменит Пентагон Министерством войны

Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп готовит скандальное переименование Пентагона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Дональд Трамп и министр обороны Пит Хэгсет неоднократно выражали желание изменить название Пентагона.

Трамп неоднократно заявлял, что нынешнее определение "Министерство обороны" не соответствует "реалиям и роли Америки в мире".

"Америка больше не может скрываться за словом "оборона". Мы должны называть вещи своими именами", - якобы отмечал президент в разговоре с советниками.

И вот ожидается, что документ будет подписан уже в пятницу, 5 сентября, после чего администрация планирует обнародовать детали и объяснения по реализации этого изменения.

Так, по данным Белого дома, указ предусматривает использование Department of War как второго названия наряду с существующим Department of Defense, а также использование таких титулов, как "секретарь войны" для Гегсета. Кроме того, документ поручает министру обороны предложить как законодательные, так и исполнительные действия, чтобы сделать новое название постоянным.

Сторонники Трампа утверждают, что данный шаг будет способствовать более честному позиционированию армии и может стать символом "новой силы Америки", ведь до 1947 года военное ведомство США действительно называлось "Department of War".

В то же время оппоненты предостерегают, что переименование лишь подчеркнет агрессивный имидж США и обострит отношения с союзниками и оппонентами.

В случае подписания указа ведомство официально изменит название впервые за более чем 75 лет.

 

Напомним, президент США Дональд Трамп провел "горячий" телефонный разговор с лидерами европейских государств после встречи "коалиции решительных" в Париже.

Когда Трамп поднял вопрос санкций против России, представители стран ЕС предложили в течение 48 часов прислать своих делегатов в Вашингтон для формирования рабочей группы по этому вопросу.

