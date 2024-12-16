Совет директоров МВФ рассмотрит вопрос о транше Украине

Совет директоров рассмотрит вопрос Украины на заседании 20 декабря. В частности, планируется утвердить шестой пересмотр Программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF, запрос на изменение критерия эффективности и обзор гарантий финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня на сайте фонда.

По результатам рассмотрения должно быть принято решение о выделении Украине транша на 1,1 млрд долларов.

Ранее миссия МВФ и власти Украины достигли соглашения по этому вопросу. Поэтому заседание исполнительного органа фонда во многом является формальностью.

В марте Украина получила на 900 млн долларов, в июле 2,2 млрд долларов, в октябре 1,1 млрд долларов в июле. Общая сумма с начала года достигла 4,2 млрд долларов.

Напомним, соглашение Украины с МВФ о программе EFF на 15,6 млрд долларов было одобрено в марте 2023 года. По программе уже получено шесть траншей общим объемом около 8,7 млрд долларов.

МВФ в меморандуме за октябрь изменил прогноз продолжительности войны в Украине и помощи Киеву от партнеров. Фонд ожидает, что в базовом сценарии война закончится в конце 2025 года, а Украине в течение 2023-2027 годов потребуется 151,4 млрд долларов.

В связи с этим МВФ увеличил финансирование Украины на 2025 год. Ранее МВФ планировал в 2025 году выделить Украине 1,835 млрд долларов двумя траншами по 917,5 млн долларов (по текущему курсу доллара к SDR) - в марте и августе.

Сейчас планируется выделить 2,712 млрд долларов четырьмя траншами: в марте 917,5 млн долларов, июне - 809,6 млн, августе - 539,8 млн, и декабре - 445,3 млн долларов.