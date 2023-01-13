Стало известно, когда в Киеве уберут главную новогоднюю елку

Главную новогоднюю елку Украины планируют убирать с Софийской площади уже в следующую пятницу, 20 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы компании "Folk Ukraine" Игоря Добруцкого.

По его словам, до 20 января елка будет подсвечиваться ежедневно с 17:00 до 21:00. Однако в случае воздушной тревоги освещения на новогодней красотке будут выключать.

Известно, что после демонтажа дерева генератор, все это время питавший сине-желтые гирлянды, будет передан военным.