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Стало известно, когда в Киеве уберут главную новогоднюю елку

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Киев, Пятница 13 января 2023 16:33
Стало известно, когда в Киеве уберут главную новогоднюю елку Фото: стало известно, когда в Киеве уберут главную новогоднюю елку (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Главную новогоднюю елку Украины планируют убирать с Софийской площади уже в следующую пятницу, 20 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы компании "Folk Ukraine" Игоря Добруцкого.

По его словам, до 20 января елка будет подсвечиваться ежедневно с 17:00 до 21:00. Однако в случае воздушной тревоги освещения на новогодней красотке будут выключать.

Известно, что после демонтажа дерева генератор, все это время питавший сине-желтые гирлянды, будет передан военным.

Ранее сообщалось, что главная елка Украины, которую несмотря на российское вторжение, установили в Киеве на Софийской площади, попала в рейтинг лучших рождественских деревьев мира .

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