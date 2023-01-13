Стало известно, когда в Киеве уберут главную новогоднюю елку
Главную новогоднюю елку Украины планируют убирать с Софийской площади уже в следующую пятницу, 20 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы компании "Folk Ukraine" Игоря Добруцкого.
По его словам, до 20 января елка будет подсвечиваться ежедневно с 17:00 до 21:00. Однако в случае воздушной тревоги освещения на новогодней красотке будут выключать.
Известно, что после демонтажа дерева генератор, все это время питавший сине-желтые гирлянды, будет передан военным.
Ранее сообщалось, что главная елка Украины, которую несмотря на российское вторжение, установили в Киеве на Софийской площади, попала в рейтинг лучших рождественских деревьев мира .
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