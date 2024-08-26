Стало известно, когда глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС

"Учитывая серьезную ситуацию, я лично возглавляю миссию МАГАТЭ на Курской атомной электростанции (ХАЭС) в Российской Федерации", - заявил Гросси.

Он отметил, что безопасность всех атомных электростанций является центральной и фундаментальной проблемой агентства.

"После новых событий и усиления военной активности вблизи Курской АЭС я внимательно следил за развитием событий. Важно, чтобы мы присутствовали, когда агентство призвано выполнять свой мандат по обеспечению использования ядерного оружия мирным способом", - добавил глава МАГАТЭ.

По его словам, единственный способ, которым МАГАТЭ может подтвердить информацию о ситуации на Курской АЭС, - это самостоятельно оценить происходящее.

"Я повторяю, что безопасность и защищенность ядерных объектов ни при каких обстоятельствах не должны быть под угрозой. Это развивающаяся ситуация, и когда я завтра приеду на станцию, жизненно важно увидеть ситуацию из первых рук и обсудить модальности дальнейших действий, которые могут потребоваться для оценки условий ядерной безопасности и безопасности Курской АЭС", - подчеркнул Гросси.