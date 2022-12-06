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Стало известно, когда Босния и Герцеговина могут получить статус кандидата в ЕС, - СМИ

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Босния и Герцеговина, Вторник 06 декабря 2022 16:45
Стало известно, когда Босния и Герцеговина могут получить статус кандидата в ЕС, - СМИ Фото: Босния и Герцеговина могут получить статус кандидата в ЕС 15 декабря (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Лидеры Евросоюза могут предоставить Боснии и Герцеговине официальный статус кандидата в ЕС на саммите в Брюсселе 15 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Этот шаг, ключевой шаг на длинном пути Боснии и Герцеговины к членству в блоке, который потребует одобрения всех 27 государств-членов ЕС", - говорится в материале.

Как отмечает Bloomberg, это станет серьезным стимулом Боснии. По информации источников издания, решение было отложено странами ЕС "из-за медленного прогресса" Боснии и Герцеговины в проведении реформ.

В октябре Еврокомиссия рекомендовала предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены ЕС. Страна подала заявку на вступление в Евросоюз еще в феврале 2016 года. В 2010 году Босния и Герцеговина получила план действий по вступлению в НАТО.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует рекомендовать Боснию и Герцеговину кандидатам в ЕС.

НАТО заявляет об угрозе Грузии, Молдове и Боснии, поскольку РФ хочет контролировать не только Украину.

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