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Стало известно, какие зарплаты у топ-менеджеров "Укрнафты" после национализации

Четверг 23 ноября 2023 12:09
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Стало известно, какие зарплаты у топ-менеджеров "Укрнафты" после национализации Фото: стало известно, какие зарплаты у топ-менеджеров "Укрнафты" после национализации (facebook com)
Автор: Александр Мороз

После национализации "Укрнафты" в конце 2022 года в текущем году компания заключила несколько контрактов с топ-менеджментом на многомиллионные зарплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraf.com.ua.

Так, был заключен контракт с Еленой Артазей, занимающей должность "главного кадровика" ПАО с заработной платой в размере более 22 000 долларов в месяц (заработная плата и премия).

Также руководитель предприятия Сергей Корецкий заключил контракт и с возглавившим финансовое направление Юрием Ткачуком. В этом контракте предусмотрена ежемесячная зарплата в размере более $28 000 в месяц с учетом годовой премии, которая составляет примерно 1 млн грн/мес.

Отметим, что все зарплаты в подписанных Корецким контрактах установлены с привязкой к курсу доллара, а не фиксированы в гривнах, как на других госпредприятиях.

Напомним, на прошлой неделе ключевые министерства, в том числе Минфин и Минэнерго, задействованы в рассмотрении проекта решения перед внесением на рассмотрение правительства - не согласовали финансовый план "Укрнафты", отправив документ на доработку.

Как писали ранее, в ноябре-2022 активы компаний "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор" передали в управление Минобороны.

Сообщалось также, что через год после национализации предприятия его постоянно сопровождают скандалы, компания погружается в глубокий кризис и коррупцию.

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