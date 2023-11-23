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Стало відомо, які зарплати у топ-менеджерів "Укрнафти" після націоналізації

Четвер 23 листопада 2023 12:09
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Стало відомо, які зарплати у топ-менеджерів "Укрнафти" після націоналізації Фото: стало відомо, які зарплати у топ-менеджерів "Укрнафти" після націоналізації (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Після націоналізації "Укрнафти" наприкінці 2022 року, у поточному році компанія уклала декілька контрактів з топ-менеджментом на багатомільйонні зарплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraf.com.ua.

Так, було укладено контракт з Оленою Артазей, яка обіймає посаду "головного кадровика" ПАТ з заробітньою платою у розмірі понад 22 000 доларів на місяць (заробітна плата та премія).

Також керівник підприємства Сергій Корецький уклав контракт і з Юрієм Ткачуком, що очолив фінансовий напрям. У цьому контракті передбачена щомісячна зарплата у розмірі більше, ніж $28 000 на місяць з урахуванням річної премії, що складає приблизно 1 млн грн/міс.

Зазначимо також, що всі зарплати в підписаних Корецьким контрактах встановлено з привʼязкою до курсу долара, а не фіксовано в гривнях, як на інших держпідприємствах.

Нагадаємо, минулого тижня ключові міністерства, зокрема Мінфін та Міненерго, задіяні у розгляді проєкту рішення перед внесенням на розгляд уряду, - не погодили фінансовий план "Укрнафти", відправивши документ на доопрацювання.

Як писали раніше, у листопаді-2022 активи компаній "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ Запоріжтрансформатор передали в управління Міноборони.

Повідомлялось також, що за рік після націоналізації підприємства його постійно супроводжують скандали, компанія занурюється у глибоку кризу та корупцію.

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