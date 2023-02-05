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Все в снегу. Появились свежие снимки аэродрома Зябровка в Беларуси в 22 км от Украины

Новина українською →
Беларусь, Воскресенье 05 февраля 2023 20:59
Все в снегу. Появились свежие снимки аэродрома Зябровка в Беларуси в 22 км от Украины Фото: появились свежие снимки аэродрома Зябровка в Беларуси в 22 км от Украины (flickr.com)
Автор: Наталья Кава

Новые спутниковые снимки военного аэродрома в белорусской Зябровке показывают, что взлетные полосы на нем покрыты снегом. Однако еще в начале января была замечена подготовка аэропорта к приему авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

По снимкам можно отследить, что на аэродроме еще с июня 2022 года находятся три единицы специальной техники с мачтами. За все время их ни разу не перемещали. Также по снимкам нельзя определить, что это за объекты, но вероятно - станции радиотехнической разведки или РЭБ.

Все в снегу. Появились свежие снимки аэродрома Зябровка в Беларуси в 22 км от УкраиныФото: свежие снимки аэродрома Зябровка в Беларуси в 22 км от Украины (defence-ua.com)

Также несколько не идентифицированных объектов находятся в северной части аэродрома. За последние полгода они не передвигались.

Все в снегу. Появились свежие снимки аэродрома Зябровка в Беларуси в 22 км от УкраиныФото: свежие снимки аэродрома Зябровка в Беларуси в 22 км от Украины (defence-ua.com)

Однако среди аэродрома можно увидеть насыпь с установленной техникой. Еще в октябре 2022 года он был пуст. Порч также должна увидеть созданные капониры, которых раньше не было и они заняты техникой.

Все в снегу. Появились свежие снимки аэродрома Зябровка в Беларуси в 22 км от УкраиныФото: свежие снимки аэродрома Зябровка в Беларуси в 22 км от Украины (defence-ua.com)

В южной части аэропорта была замечена техника, включая довольно специфическую станцию с достаточно высоким мачтом. Сравнив предыдущие снимки можно предположить, что другие машины на этом участке перемещались.

Все в снегу. Появились свежие снимки аэродрома Зябровка в Беларуси в 22 км от УкраиныФото: свежие снимки аэродрома Зябровка в Беларуси в 22 км от Украины (defence-ua.com)

В общем можно заметить, что активность на указанном аэродроме сохраняется. Там создаются новые капониры и насыпи. Отметим, что данный аэродром можно использовать для нанесения ракетных ударов.

При этом – превращение его в авиабазу для самолетов остается сомнительным. Вероятнее всего, его могут использовать в качестве авиабазы для армейской авиации – ударных и транспортных вертолетов.

Напомним, ранее стало известно, чтов оккупированном Крыму российские кафиры начали рыть траншеи вокруг аэродрома "Бельбек", а также устанавливать бетонные ограждения.

Также мы писали, что еще в ноябре 2022 окопы заметили в северной части Крыма.

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