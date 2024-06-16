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Стало известно, какие страны не поддержали декларацию по итогам саммита мира

Фото: коммюнике по саммиту мира в Швейцарии поддержали 80 стран (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Появился список стран, подписавших совместное коммюнике по итогам саммита мира в Швейцарии. Его подписали не все государства, принявшие участие в двухдневном мероприятиии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

"В целом в списке (подписавших, - ред) 80 стран и 4 организации", - сообщает издание.

Среди тех, кто коммюнике не подписал - Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.

Коммюнике по саммиту мира в Швейцарии поддержали 80 стран (t.me/svoboda_radio)

Общая декларация по итогам саммита: что известно

В Швейцарии второй день проходит саммит мира. В нем принимают участие более 100 участников. По итогам мероприятия представители стран и организаций подписали общую декларацию.

Как ранее узнало Reuters, в проекте коммюнике отмечалось три важных момента - возвращение ЗАЭС под контроль Украины, свободный доступ к Черному и Азовскому морям, а также освобождение и возвращение в Украину всех пленных и депортированных.

Важно, что ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что страны смогут присоединиться к подписанной декларации даже по окончании первого саммита. Поэтому не исключено, что количество подписантов может возрасти.

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