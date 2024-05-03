ua en ru
Пт, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стало известно, как судья Вовк фактически закрыл расследование по резонансному делу

Пятница 03 мая 2024 14:41
UA EN RU
Стало известно, как судья Вовк фактически закрыл расследование по резонансному делу Фото: судья Сергей Вовк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Адвокат Денис Федоркин, которого Государственное бюро расследований (ГБР) задержало за вымогание у супружеской пары 400 тыс. долл., путем отмены постановления об остановке досудебного расследования фактически добился закрытия дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвокатов потерпевшей стороны.

"В своем решении, принятом 12 декабря 2023 года, судья Вовк, выступавший в роли следователя судьи Печерского районного суда города Киева, фактически закрыл расследование по этому резонансному делу путем отмены постановления об остановке досудебного расследования. Таким образом, следователь судья помог подозреваемому избежать ответственности за совершенные им преступления, отменив постановление об остановке досудебного расследования в связи с нахождением подозреваемого в розыске", - сообщил адвокат.

Следует отметить, что прокурор и следователь ГБР не знали о рассмотрении этого дела, в связи с чем его рассмотрение состоялось в отсутствие сторон. В то время как в решении было указано, что прокурор и следователь ДБР были вызваны должным образом.

"Адвокаты Федоркина, зная, что их жалобы не рассматриваются нужным судьей и, следовательно, не имеют шансов на успех, неоднократно отзывали такие жалобы или просили оставить их без рассмотрения. необходимо и не законно решение. И они дождались момента, когда дело дойдет до судьи, который вынесет необходимое решение", - добавляет юрист.

Он также сообщил, что в ближайшее время на действия судьи Вовка будет подана жалоба в Высший совет правосудия.

Напомним, в 2021 году ГБР задержал руководителя адвокатского объединения LBA-Law Business Association Дениса Федоркина по подозрению в вымогательстве 400 тыс.долл. или двух квартир в Киеве у супругов за решение проблем с законом, которые, по предварительной информации, адвокат сам и создал.

Печерский районный суд Киева 30 октября избрал Денису Федоркину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком с альтернативой залога в размере более 8 миллионов гривен. Уже 2 ноября утром супруга Федоркина внесла залог.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд
NEWS
С какими болезнями могут мобилизовать: Минобороны опубликовало список
С какими болезнями могут мобилизовать: Минобороны опубликовало список
DAILY
Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила