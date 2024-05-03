Стало известно, как судья Вовк фактически закрыл расследование по резонансному делу

Адвокат Денис Федоркин, которого Государственное бюро расследований (ГБР) задержало за вымогание у супружеской пары 400 тыс. долл., путем отмены постановления об остановке досудебного расследования фактически добился закрытия дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвокатов потерпевшей стороны.

"В своем решении, принятом 12 декабря 2023 года, судья Вовк, выступавший в роли следователя судьи Печерского районного суда города Киева, фактически закрыл расследование по этому резонансному делу путем отмены постановления об остановке досудебного расследования. Таким образом, следователь судья помог подозреваемому избежать ответственности за совершенные им преступления, отменив постановление об остановке досудебного расследования в связи с нахождением подозреваемого в розыске", - сообщил адвокат.

Следует отметить, что прокурор и следователь ГБР не знали о рассмотрении этого дела, в связи с чем его рассмотрение состоялось в отсутствие сторон. В то время как в решении было указано, что прокурор и следователь ДБР были вызваны должным образом.

"Адвокаты Федоркина, зная, что их жалобы не рассматриваются нужным судьей и, следовательно, не имеют шансов на успех, неоднократно отзывали такие жалобы или просили оставить их без рассмотрения. необходимо и не законно решение. И они дождались момента, когда дело дойдет до судьи, который вынесет необходимое решение", - добавляет юрист.

Он также сообщил, что в ближайшее время на действия судьи Вовка будет подана жалоба в Высший совет правосудия.

Напомним, в 2021 году ГБР задержал руководителя адвокатского объединения LBA-Law Business Association Дениса Федоркина по подозрению в вымогательстве 400 тыс.долл. или двух квартир в Киеве у супругов за решение проблем с законом, которые, по предварительной информации, адвокат сам и создал.

Печерский районный суд Киева 30 октября избрал Денису Федоркину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком с альтернативой залога в размере более 8 миллионов гривен. Уже 2 ноября утром супруга Федоркина внесла залог.