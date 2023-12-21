Стало известно, как 12-й пакет санкций ЕС повлияет на импорт металлургической продукции из РФ

Принятый 12-й пакет санкций содержит новые запреты по металлургическому импорту из РФ, в том числе чугуна и ферросплавов. При этом ЕС ослабил условия импорта российских слябов и заготовки из легированной стали, продлив переходный период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику GMK Center .

"В 12-м пакете расширяется запрет на импорт из РФ металлургической продукции - передельного и зеркального чугуна, железа прямого восстановления (DRI), медной и алюминиевой проволоки, фольги, труб из алюминия. Такой запрет может стоить России €2,2 млрд в год .Это решение было вполне ожидаемым - несмотря на сопротивление металлургических лоббистов (потребителей российского чугуна), с пятой попытки Евросоюз смог утвердить запрет на импорт чугуна", - указывают аналитики центра.

Среди продуктов, попавших под новые ограничения в 12-м санкционном пакете, наиболее важны именно чугун и DRI - на эти продукты приходятся наибольшие объемы импорта.

По оценкам Минэкономики, Украина могла бы экспортировать до 1,5 млн. т дополнительного объема чугуна на рынок ЕС вместо российских поставщиков еще в этом году. Увеличение спроса со стороны ЕС позволило загрузить мощности украинских горно-обогатительных предприятий и металлургических заводов.

В то же время, Евросоюз продлил действие квот на российские слябы, которая должна была завершиться в октябре 2024 года, еще на четыре года. Суммарный размер квоты на импорт к сентябрю 2028 установлен в размере 8,5 млн.

"Объемы выделенных квот превосходят фактические поставки российских слябов. Это свидетельствует о том, что европейские покупатели пролоббировали такие объемы поставок, которые позволят продолжать работать в рамках текущих бизнес-моделей длительное время. Эта ситуация будет негативно влиять на конкурентную ситуацию на европейском рынке: перекатные заводы, работающие на российских полуфабрикатах, будут в более выгодном положении по сравнению с заводами полного цикла, использующими доменные печи и кислородные конвертеры", - отметил аналитик GMK Center Андрей Глущенко.

Кроме того, остается высоким риск, что отдельные страны пролоббируют ослабление и относительно уже введенных санкций, постольку механизмы их введения остаются непоследовательными, указывают в центре.