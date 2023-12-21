Стало відомо, як 12-й пакет санкцій ЄС вплине на імпорт металургійної продукції з РФ

Ухвалений 12-й пакет санкцій містить нові заборони щодо металургійного імпорту з РФ, зокрема чавуну і феросплавів. При цьому ЄС послабив умови імпорту російських слябів і заготовки з легованої сталі, подовживши перехідний період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику GMK Center .

"У 12-му пакеті розширюється заборона на імпорт із РФ металургійної продукції - передільного та дзеркального чавуну, заліза прямого відновлення (DRI), мідного та алюмінієвого дроту, фольги, труб з алюмінію. Така заборона може коштувати Росії €2,2 млрд на рік. Це рішення було цілком очікуваним - попри опір металургійних лобістів (споживачів російського чавуну), із п’ятої спроби Євросоюз зміг затвердити заборону на імпорт чавуну", - вказують аналітики Центру.

З-поміж продуктів, що потрапили під нові обмеження в 12-му санкційному пакеті, найбільш важливими є саме чавун та DRI – на ці продукти припадають найбільші обсяги імпорту.

За оцінками Мінекономіки, Україна могла б експортувати до 1,5 млн т додаткового обсягу чавуну на ринок ЄС замість російських постачальників ще цього року. Збільшення попиту з боку ЄС дозволило б завантажити потужності українських гірничо-збагачувальних підприємств та металургійних заводів.

Водночас Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби, яка мала завершитися у жовтні 2024 року, ще на чотири роки. Сумарний розмір квоти на імпорт до вересня 2028 року встановлений у розмірі 8,5 млн.

"Обсяги виділених квот перевершують фактичні поставки російських слябів. Це свідчить про те, що європейські покупці пролобіювали такі обсяги поставок, які дадуть змогу продовжувати працювати в рамках поточних бізнес-моделей тривалий час. Ця ситуація негативно впливатиме на конкурентну ситуацію на європейському ринку: перекатні заводи, які працюють на російських напівфабрикатах, будуть у вигіднішому становищі порівняно із заводами повного циклу, що використовують доменні печі та кисневі конвертери", - зазначив аналітик GMK Center Андрій Глущенко.

Крім того, лишається високим ризик, що окремі країни пролобіюють послаблення і щодо вже введений санкцій, остільки механізми їх введення лишаються непослідовними, вказують у центрі.