Стало известно, кто вместо Шуфрича возглавил Комитет ВР по свободе слова

За такое решение проголосовали 247 народных депутатов. В составе парламентского комитета по свободе слова четверо нардепов:

Ярослав Юрчишин (глава);

Евгений Брагар (заместитель);

Сергей Швец (секретарь);

Нестор Шуфрич.

Что известно о Юрчишине

Ярослав Юрчишин был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Голос" номером 7 в списке. Является первым заместителем главы Комитета по антикоррупционной политике.

В июне 2021 года объявил о своем присоединении к вновь созданному объединению "Справедливость" и о недоверии главе фракции "Голоса". Входил в Совет общественного контроля при НАБУ в 2015-2016 годах.

Дело Шуфрича

Напомним, осенью 2023 года нардепу от запрещенной ОПЗЖ Нестору Шуфричу объявили подозрение в государственной измене. В ходе обысков у пророссийского депутата обнаружили георгиевские ленты, медали, ордена и не только.

В декабре нардепу продлили меру пресечения в виде содержания от стражи.

Рада сняла Шуфрича с должности председателя Комитета ВР по свободе слова, но мандата его так и не лишили.