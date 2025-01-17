Стало известно, кто из украинцев за год начал зарабатывать больше, а кому - снизили зарплату

У кого больше всего выросла зарплата в течение года

Больше всего за 2024 год уровень заработка поднялся у радиотехников - им в вакансиях предлагают на 88% больше зарплаты. В среднем эти специалисты получают 37 500 гривен. Однако стоит отметить, что медиана заработных плат рассчитана по данным только с 20 вакансий, в то же время их количество за год выросло на 75%.

На 69% выросла зарплата у управляющих недвижимостью, сейчас она в среднем составляет 70 тысяч гривен. За год на сайте по поиску работы появилось на 20% больше вакансий на эту должность.

Медицинским директорам начали предлагать в вакансиях зарплату на 64% больше, чем в прошлом году. Сейчас они в среднем зарабатывают 45 тысяч гривен. Однако, за год количество предложений по трудоустройству на эту должность уменьшилось почти на треть.

На 57% повысились зарплаты у кредитных экспертов, им в среднем теперь платят 23,5 тысячи гривен, но таких вакансий стало на четверть меньше, чем в прошлом году.

Инструкторам в автошколе и теплотехникам теперь предлагают зарплату на 56% выше, что равно 35 тысячам гривен. На 55% увеличились заработки у начальников транспортного отдела и руководителей сетями магазинов. Первые теперь получают 42,5 тысячи гривен, вторые - 31 тысячу гривен.

На 52% стали выше зарплаты у водителей-инструкторов, работников линии раздачи и организаторов. Теперь им предлагают работу с оплатой: 35 тысяч, 21 тысяча и 17,5 тысячи гривен.

Список профессий, в которых зарплата за год выросла более чем на 50% (скриншот сайта "Work.ua")

Кому меньше всего повысили оплату труда

За прошлый год уровень зарплаты, который предлагают в резюме реабилитологам, вырос всего на 2%. Средняя зарплата у них сейчас составляет 23 тысячи гривен.

Тестировщики начали зарабатывать на 4% больше - 25 тысяч гривен в месяц, маркировщики - на 5%, уровень их зарплаты составляет 10,5 тысячи гривен. На 6% вырос заработок у домашних работниц - 25 тысяч гривен.

Учителям английского языка повысили зарплату только на 7%. В среднем их заработок сейчас составляет 22,5 тысячи гривен. При этом количество вакансий уменьшилось на четверть.

На 8% вырос заработок у главных бухгалтеров. Им предлагают месячную оплату в размере 32,5 тысячи гривен. А флористы начали зарабатывать на 9% больше, в среднем им платят 19 тысяч гривен.

Логистам повысили зарплаты на 10% до 27,5 тысячи гривен, на 11% - операторам колл-центров, теперь они в среднем зарабатывают 21 тысячу гривен. Также на 11% выросли заработки у специалистов поддержки пользователей и терапевтов, в среднем им теперь платят по 25 тысяч гривен.

У кого снизился заработок

За год "просели" зарплаты" в IT-сфере. На 1% упали заработки у Front-end программистов, сейчас их зарплаты в среднем составляют 37 тысяч гривен. IT-специалисты начали зарабатывать на 2% меньше - 23,5 тысячи гривен, а вот HTML-верстальщики на 9% - 20,5 тысячи гривен.

На 14% упали заработки у разработчиков React, сейчас им в среднем платят 45 тысяч гривен. В то же время на рынке количество вакансий для разработчиков React также уменьшилось на 45%. Javascript-программисты начали зарабатывать на 18% меньше - 41 тысячу гривен.

Уровень зарплаты, который предлагают в вакансиях бизнес-аналитикам, снизился на 3%, им сейчас в среднем платят 35 тысяч гривен, а анестезиологам - на 5%. В среднем они теперь зарабатывают 20 тысяч гривен.

На 6% до 37,5 тысячи гривен снизились зарплаты у региональных директоров. При этом количество вакансий за год также уменьшилось на 6%.

Брокерам снизили зарплаты на 9%, в среднем они зарабатывают теперь 40 тысяч гривен, настолько же упала зарплата у каменщиков - до 30 тысяч гривен. А вот страховые агенты начали зарабатывать меньше на 11%, уровень оплаты сейчас составляет 20 тысяч гривен. Зарплаты трейдеров упали на 25% до 30 тысяч гривен.

Больше всего зарплаты упали в IT-сфере (скриншот сайта "Work.ua")

Чьи зарплаты остались без изменений

Уровень зарплаты за год не изменился у представителей следующих профессий:

бетонщик - 30 тысяч гривен;

аналитик 1C - 27,5 тысячи гривен;

инженер систем видеонаблюдения - 25 тысяч гривен;

геодезист - 22,5 тысячи гривен;

полицейские - 20,1 тысячи гривен;

социальные работники и педагоги раннего развития - 15 тысяч гривен;

медицинский регистратор - 15 тысяч гривен;

преподаватель информационных технологий - 12,5 тысячи гривен.

Как изменился уровень зарплат в Украине за 2024 год (фото иллюстративное: Freepik)