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Стало известно, кто будет временно возглавлять "Укрзализныцю" после отставки Камышина

Фото: временным руководителем "УЗ" будет Евгений Лященко (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталья Юрченко

Временным главой "Укрзализныци" станет член правления Евгений Лященко. На этой должности он заменит Александра Камышин, который подал в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена правления "УЗ" Ореста Логунова в Facebook.

"Будет исполнять обязанности Евгений Лященко - он мощный, с высокой степенью доверия", - отметил Логунов.

Фото: комментарий Логунова (скриншот facebook.com/orchi.lvovsky)

Отметим, на должности члена правления "Укрзализныци" Лященко занимался финансовыми вопросами. С 2012 года он являлся финансовым директором "Медиа Группа Украина", а с июля 2014 года назначен директором холдинга.

Напомним, вчера глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин объявил о своей отставке. По его словам, он возглавит офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе.

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Укрзализныця