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Без осадков и температурные скачки от -11 до +13: прогноз погоды на неделю

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Понедельник 27 февраля 2023 17:26
Без осадков и температурные скачки от -11 до +13: прогноз погоды на неделю Фото: В Украине преимущественно будет без осадков (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине на этой неделе преимущественно будет без осадков. Однако синоптики предупредили о температурных скачках от -11 до +13 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

Так, завтра ночью и утром в Украине, кроме северных и северо-западных областей, прогнозируется небольшой снег, а на юге и востоке с дождем. При этом в восточных областях ожидаются умеренные осадки.

Днем 28 февраля и в течение 1-2 марта на большей части территории страны преимущественно без осадков. В прикарпатских, центральных и восточных областях на дорогах местами ожидается гололедица.

Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -7 градусов, на юге страны от +4 до -1 градуса, а днем 0 +6. При этом на Закарпатье и в южной части +3 +9. Завтра в Крыму будет до +13 градусов. А в Карпатах температура ночью составит -5 -11 градусов, а днем около 0.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз на первый месяц весны.

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