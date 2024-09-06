Стало известно, кто возглавил Минреинтеграцию вместо Верещук

Правительство временно возложило исполнение обязанностей министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на Анатолия Стельмаха. До этого он занимал должность заместителя главы Минреинтеграции.

Что известно о Стельмахе

Он родом из Львова. Окончил Львовскую политехнику за специальность "военная журналистика", а также Национальную академию государственного управления при президенте и Межрегиональную академию управления персоналом.

Анатолий Стельмах работал в военной журналистике, являлся офицером пресс-центра Сухопутных войск и Минобороны, а также помощником командира отряда украинского национального контингента Миссии ООН в Конго.

В январе 2022 года Стельмах был назначен на должность заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.