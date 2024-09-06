Стало известно, кто возглавил Минреинтеграцию вместо Верещук

Кабинет министров определился, кто временно возглавит Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий. Ранее этот пост занимала Ирина Верещук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
Правительство временно возложило исполнение обязанностей министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на Анатолия Стельмаха. До этого он занимал должность заместителя главы Минреинтеграции.
Он родом из Львова. Окончил Львовскую политехнику за специальность "военная журналистика", а также Национальную академию государственного управления при президенте и Межрегиональную академию управления персоналом.
Анатолий Стельмах работал в военной журналистике, являлся офицером пресс-центра Сухопутных войск и Минобороны, а также помощником командира отряда украинского национального контингента Миссии ООН в Конго.
В январе 2022 года Стельмах был назначен на должность заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Напомним, накануне Верховная Рада Украины уволила Ирину Верещук с должности главы Минреинтеграции. Она проработала в правительстве около трех лет.
Помимо Верещук, парламент также уволил министра иностранных дел, главу Минюста, главу Минприроды и министра стратегических отраслей промышленности.
Некоторые ведомства получили новых руководителей, другие были реструктуризированы. Например, Министерство юстиции вошло в объединенное министерство по европейской и евроатлантической интеграции, которое возглавила Ольга Стефанишина.
Детальнее о ротациях в правительстве - в материале РБК-Украина.
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