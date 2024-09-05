Верещук отправили в отставку с поста главы Минреинтеграции

Ирину Верещук уволили с должности вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции. Верховная Рада Украины со второй попытки приняла решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Увольнение Верещук поддержали 255 народных депутатов. Она выступила в Раде перед голосованием.

Фото: Рада со второй попытки уволила Верещук (t.me/yzheleznyak)

Ирина Верещук написала заявление на увольнение во вторник, 3 сентября. В тот же день ее заявление поступило в Верховную Раду.

Рада 4 сентября уже голосовала за увольнение Верещук. Но парламент провалил голосование из-за нехватки голосов.

Добавим, что Ирина Верещук проработала в правительстве почти три года. Перед своей отставкой она поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля.

Также отметим, по данным двух источников РБК-Украина во власти, Верещук может получить должность в Офисе президента. Предполагается, что она займет место заместителя главы Офиса президента Юлии Соколовской, которая отвечает за соцполитику.

Соколовская, вероятно, отправится на дипломатическую работу.

Чем еще известна Ирина Верещук

Ирина Верещук родом из Львовской области, родилась в городе Рава-Русская в 1979 году.

Она окончила Военный институт при Львовской политехнике (специальность "Международная информация"). Также у Верещук есть дипломат по специальности "Правоведение".

В 2010 году она была избрана мэром города Рава-Русская. В 2014 году пошла на парламентские выборы, но не прошла в Верховную Раду.

Верещук была избрана народным депутатом в 2019 году от партии "Слуга народа". Была №29 в списке партии. Она также являлась представительницей правительства в Раде (с сентября по ноябрь 2019 года).

В 2020 году баллотировалась в мэры Киева от "Слуги народа".

В ноябре 2021 года Ирину Верещук назначили вице-премьер-министром - министром по реинтеграции временно оккупированных территорий.