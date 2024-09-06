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Стало известно, кто возглавил Минреинтеграцию вместо Верещук

Киев, Пятница 06 сентября 2024 14:29
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Стало известно, кто возглавил Минреинтеграцию вместо Верещук Фото: Анатолий Стельмах (скрин видео youtube.com)
Автор: Наталья Юрченко

Кабинет министров определился, кто временно возглавит Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий. Ранее этот пост занимала Ирина Верещук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Правительство временно возложило исполнение обязанностей министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на Анатолия Стельмаха. До этого он занимал должность заместителя главы Минреинтеграции.

Что известно о Стельмахе

Он родом из Львова. Окончил Львовскую политехнику за специальность "военная журналистика", а также Национальную академию государственного управления при президенте и Межрегиональную академию управления персоналом.

Анатолий Стельмах работал в военной журналистике, являлся офицером пресс-центра Сухопутных войск и Минобороны, а также помощником командира отряда украинского национального контингента Миссии ООН в Конго.

В январе 2022 года Стельмах был назначен на должность заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Увольнение Верещук

Напомним, накануне Верховная Рада Украины уволила Ирину Верещук с должности главы Минреинтеграции. Она проработала в правительстве около трех лет.

Помимо Верещук, парламент также уволил министра иностранных дел, главу Минюста, главу Минприроды и министра стратегических отраслей промышленности.

Некоторые ведомства получили новых руководителей, другие были реструктуризированы. Например, Министерство юстиции вошло в объединенное министерство по европейской и евроатлантической интеграции, которое возглавила Ольга Стефанишина.

Детальнее о ротациях в правительстве - в материале РБК-Украина.

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Министерство реинтеграции
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