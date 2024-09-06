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Стало відомо, хто очолив Мінреінтеграції замість Верещук

Київ, П'ятниця 06 вересня 2024 14:29
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Стало відомо, хто очолив Мінреінтеграції замість Верещук Фото: Анатолій Стельмах (скрін відео youtube.com)
Автор: Наталія Юрченко

Кабінет міністрів визначився, хто тимчасово очолить Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Раніше цю посаду обіймала Ірина Верещук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.

Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Анатолія Стельмаха. До цього він обіймав посаду заступника голови Мінреінтеграції.

Що відомо про Стельмаха

Він родом зі Львова. Закінчив Львівську політехніку за спеціальність "військова журналістика", а також Національна академія державного управління при президентові і Міжрегіональну академію управління персоналом.

Анатолій Стельмах працював у військовій журналістиці, був офіцером прес-центру Сухопутних військ та Міноборони, а також помічником командира загону українського національного контингенту Місії ООН у Конго.

У січні 2022 року Стельмаха призначили на посаду заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Звільнення Верещук

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада України звільнила Ірину Верещук з посади очільниці Мінреінтеграції. Вона пропрацювала в уряді майже три роки.

Крім Верещук, парламент також звільнив міністра закордонних справ, глава Мін'юсту, очільника Міндовкілля та міністра стратегічних галузей промисловості.

Деякі відомства отримали нових керівників, інші були реструктуризовані. Наприклад, Міністерство юстицію увійшло до об'єднаного міністерства з європейської та євроатлантичної інтеграції, яке очолила Ольга Стефанішина.

Детальніше про ротації в уряді - у матеріалі РБК-Україна.

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Міністерство реінтеграції
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